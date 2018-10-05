ЗМІ з’ясували, куди пропав президент Інтерполу

Глава Міжнародної організації кримінальної поліції Мен Хунвей, якого раніше оголосили зниклим, був затриманий в Китаї і в даний час знаходиться під слідством.

“Мен Хунвэй, який також обіймає посаду заступника міністра в Міністерстві громадської безпеки КНР, був “затриманий для допиту правоохоронцями, “як тільки літак з ним, – ред.) приземлився в Китаї”, – повідомили у виданні.

Нагадаємо, правоохоронні органи у Франції розпочали офіційне розслідування за фактом зникнення президента Інтерполу Мена Хунвея. У поліцію звернулася дружина Хунвея, яка проживає в Ліоні. Вона розповіла, що зв’язок з її чоловіком зникла в кінці вересня.