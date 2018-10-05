Рахункова палата: грошей на підвищення зарплат і пенсій може не вистачити

Виплати за державним боргом в 2019 році зменшують можливості державного бюджету для здійснення соціально-економічних витрат.

За його словами, Рахункова палата після експертизи проекту закону про держбюджет на 2019 рік затвердила і направила у Верховну Раду відповідні висновки і пропозиції.

“Більше 40% доходів державного бюджету належить сплатити на погашення і обслуговування державного боргу, що зменшує можливості бюджету для здійснення соціально-економічних витрат. А отже-зменшуються можливості для підвищення пенсій, зарплат і соціальних виплат, а також для будівництва доріг, нових шкіл, лікарень, дитячих садків та взагалі розвитку інфраструктури”, – заявив Пацкан.

Голова Рахункової палати зазначив, що в проекті бюджету на наступний рік не розподілено між місцевими бюджетами 13 субвенцій на загальну суму 7 млрд гривень.

Зокрема, на забезпечення якісного, сучасного і доступного загальної середньої освіти “Нова українська школа”, модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.