У Британії з’явився автобус, що усуває забруднення повітря

В даху автобуса встановлений фільтр, завдяки якому транспортний засіб буде очищати повітря на своєму маршруті.



Відзначається, що в даху транспортного засобу встановлено особливий фільтр. Під час його руху він буде забирати забруднене повітря, і, пропускаючи його через фільтр, випускати назад, проте вже позаду себе.

“Цей автобус буде очищати повітря на своєму маршруті 1,7 раз на рік до висоти 10 метрів – уявіть собі зміна, яку ми можемо зробити для якості повітря, якщо б всі автобуси мали цю технологію”, – сказав головний виконавчий директор Go-Ahead Девід Браун.