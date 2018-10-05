Платежі застрягли і картки не працюють: в Україні не ходили гроші

З-за аварії в нацбанківської системі електронних платежів перестали ходити гривневі платежі

Трохи більше півтори години в Україні не ходили гривневі платежі. Банкіри повідомляли про зупинення міжбанківських проводок: гроші переміщалися тільки між відділеннями кожного банку окремо і не передавалися на інші структури. Пояснювали це технічним збоєм у системі електронних платежів (СЕП) Нбу.

«Фактично гривня перестала ходити. Гроші йшли на СЕП, але платежі не квитовались, висіли в системі. Це не означає, що гроші пропадали — ні, вони просто висіли. Поки СЕП не полагодили. Це сталося десь у 17:40, після цього гроші почали йти і прийдуть за призначенням сьогоднішнім числом. Можливо Нацбанк у зв’язку з аварією продовжить час роботи платіжної системи», — розповів UBR.ua голова правління RwS bank Владислав Кравець.

Аварію в СЕП відчули не тільки банки і підприємства, що її відчули і люди, які півтори години не могли зняти гроші в чужих банкоматах (не тих банків, що випустили карти) і розрахуватися карткою в POS-терміналах.

У Нацбанку поки не прокоментували UBR.ua причини технічного збою в СЕП. Хоча опитані банкіри вважають, що вони були пов’язані з проблемами з обладнанням. Версію про зовнішньому зломі СЕП не обговорюють.