Українська влада розпочала масові перевірки бізнесу

Перевіряти будуть як великий, так і малий бізнес В Україні починається масштабна «полювання» на підприємців, які платять зарплати у конвертах, – стартують масштабні перевірки бізнес.

Перевіряти будуть, як великий, так і малий бізнес. У рейдах буде задіяно податківці, Нацполиция, Пенсійний фонд, місцеві органи виконавчої влади, Держслужба з питань праці.

Ці відомства повинні будуть передавати дані в Мінсоцполітики, а ті до 15 числа кожного місяця звітувати про результати перевірок у Кабміні.

Штраф за кожного неоформленого співробітника зараз становить 111,6 тис. грн., а штраф за недопуск перевіряючого — до 390 тис. грн.

Як повідомляє видання, в Україні за перше півріччя 2018 року викрили 8,8 тисячі підприємців, які провадили «тіньову» діяльність. Податкова зобов’язала їх офіційно зареєструватися.

За даними Мінекономрозвитку, в першому кварталі 2018 року рівень тіньової економіки в Україні становить 33% від ВВП. Це на 4 процентних пункту нижче, ніж у першому кварталі 2017 року.