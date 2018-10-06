Детективи НАБУ затримали прокурора ГПУ на хабарі у $ 15 тисяч

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали на хабарі у 15 тисяч доларів прокурора.

Відзначається, що мова йде про прокурора Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України.

За даними НАБУ, чиновник ГПУ вимагав 20 тисяч доларів за укладення угоди про визнання винуватості з двома особами, підозрюваними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, на умовах призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням.

У разі відмови від “пропозиції” він погрожував підозрюваним покарання у вигляді позбавлення волі на строк 11-12 років.

“За умов “угоди”, 20 тис. дол. США старшому групи прокурорів повинні бути оплатити двома траншами. Перші – 15 тис. дол. США – як завдаток, інші (5 тис. дол. США) – перед направленням до суду укладених між ним як прокурором у кримінальному провадженні та підозрюваними угод про визнання винуватості”, – йдеться в повідомленні.

У НАБУ додали, що чиновник ГПУ викрито “на гарячому” і зазначені 15 тисяч доларів у нього були виявлені при обшуку.