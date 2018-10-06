Росіяни почали вивчати Білорусь так само, як і Україну перед війною

Соціологічні центри РФ приступили до збору інформації про громадську думку білорусів по відношенню до країни-агресора. Точно такі ж дослідження на предмет симпатії до Москви проводили в Україні перед початком війни.

Активісти міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm стверджують, що російські терористи замовили у соціологів масштабне аналітичне та статистичне дослідження в Білорусі.

Про це на умовах анонімності їм розповіла одна з опитаних.

За її словами, РФ вивчає кількість симпатиків Кремлю жителів країни, а також тих, хто ставиться до неї вороже.

“Розслідується можливість здійснення будь-якого із запланованих Росією сценаріїв дестабілізації ситуації в Білорусі, – зазначив редактор білоруської служби InformNapalm Денис Івашин. – Комплекс питань повністю відповідає тим соціологічними дослідженнями, які Росія проводила щодо України напередодні своєї військової агресії. Цілий пул російських соціологічних центрів зосереджений на цьому напрямку”.

Основний акцент соціологи роблять на молодих людей віком від 17 до 35 років – найбільш боеспособному населенню.