Група Адамовского прокотила військових

Скандальна компанія «Газтрейд» з групи «Трейд Коммодити» змінила вивіску і через суд розірвала старі договори з Міноборони, вигідні військовим

Скандальна група «Трейд Коммодити» двічі обіграла Міноборони. Один раз, за версією НАБУ, в 2016 році, поставивши дизель за завищеними на 149 млн грн цінами. Другий раз – відмовившись виконувати контракти зразка 2017 року. Мова йде про тендери, проведені влітку 2017 року, на 1,2 млрд грн, в яких близькою до групи фірмі «Газтрейд» дісталося чотири лота на 566 млн грн (26,3 тис тонн дизеля).

Переможці по іншим лотам – наприклад, «Нафтотрейд-капітал» з групи WOG або державна «Укргазвидобування» – свої контракти виконали, а «Газтрейд» – немає. Ще в жовтні 2017 року «Газтрейд», здійснивши близько 10% від загального обсягу поставок, звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з вимогою розірвати всі договори. Суд «заморозив» їх виконання на час розгляду спору по суті, а з 2018 року передав справу за підсудністю до господарського суду Києва. 13 вересня 2018 року столичний суд вирішив розірвати контракти. Щоб цього домогтися, «Газтрейд», який кілька місяців тому перейменувався в «Оптімус конекшн», надав висновок Київської торгово-промислової палати, яка підтвердила, що в компанії виникла не залежне від неї зовнішнє обставина непереборної сили».

Це обставина виглядало так: «Газтрейд» був посередником і планував купити дизель у ТОВ «Трейд Коммодити». Однак коли настав час виконувати контракти, рахунки і активи «Трейд Коммодити» були арештовані: проти групи щосили йшло розслідування за її участі в поставках для Міноборони за контрактами від 2016 року на 1,3 млрд грн.

Національне антикорупційне бюро звинувачує «Трейд Коммодити» у змові із заступником міністра оборони Ігорем Павловським і директором Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимиром Гулевич, в результаті чого військові, підписуючи пачками додаткової угоди до основних контрактами, переплатили за паливо 149 млн грн.

На фото – Андрій Адамовський (в центрі)

Ця історія не вибила групу «Трейд Коммодити» з колії. Вона перегруппировалась і з 2018 року її структури повернулася в обойму найбільших учасників тендерів, зокрема, проведених Міноборони. А контракти з військовими від 2017 року було вирішено розірвати на що є, як мінімум, дві вагомі причини.

По-перше, контракти зразка літа 2017 року для Міноборони йшли з цінами в середньому по 21 – 22 тис грн за тонну дизельного палива з ПДВ. Вже з осені 2017 року ціни стали різко зростати, а на сьогоднішній день сягає 32 тис грн за тонну.

По-друге, по всіх тендерах, за яким «Оптімус конекшн» домагався розриву контрактів, діяла банківська гарантія на виконання договору в розмірі 3% від його суми. Банківська гарантія видана банком «Південний», який обслуговує всю групу «Трейд Коммодити». За умовами контракту, банківська гарантія повинна діяти на 20 днів довше, ніж діє сам контракт, і в обов’язковому порядку стягується на користь Міноборони у разі, якщо постачальник розірве договір за своєю ініціативою.

Мова йде майже про майже 17 млн грн. За даними джерел «ОЛІГАРХА», апеляцію на рішення Госпсуду Києва Міноборони, станом на 5 жовтня, так і не подав і, схоже, все йде до того, що інвестори групи «Трейд Коммодити» можуть відкорковувати шампанське з нагоди свого подвійного тріумфу. Як повідомляв «ОЛІГАРХ», інвесторам групи раніше зараховували себе Андрій Адамовський (був старшим партнером впливового нардепа від Блоку Петра Порошенка Олександра Грановського) і столичний девелопер Володимир Трофименко (компанія НЕСТ), близький до головного політтехнолога Петра Порошенка Ігорю Гриніву.

Владислав Боровиков «ОЛІГАРХ»