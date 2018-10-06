Екс-помічник депутата від БПП виграв тендер Укроборонпрому на 35 млн

Держпідприємство «Завод 410 ГА» концерну «Укроборонпром» в кінці серпня уклало угоду з «Пром-Техно Група» про закупівлю частин повітряних літальних апаратів на 34,9 млн гривень.

Про це повідомляє видання з посиланням на дані системи ProZorro.

За умовами тендеру, в цьому році «Пром-Техно Група» поставить 520 десантних сидінь десяти видів.

Характерно, що фірма вперше отримала подібний авіаційний державний поспіль. Хоча в 2011-2012 роках виграла тендери комунальних служб за сульфату алюмінію і обленерго на електричне обладнання на 4,46 млн гривень. А вже в 2015-2017 роках «Пром-Техно Група» зайнялася импортов верстатів, запчастин і масла до них, нафтопродуктами і двигунами.

Як відзначають журналісти, заснував фірму киянин Андрій Шуляковскій, який володіє київською «Науково-виробнича компанія «Аш Бі Груп» разом з киявлянкой Світланою Зінченко.

Крім того, Шуляковскій був помічником народного депутата від «Блоку Петра Порошенко» Олександра Жолобецького.