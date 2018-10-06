«Епіцентр» приніс Гереги вже майже чотири мільйони дивідендів

З початку поточного року позафракційний депутат Олександр Герега отримав 3,743 млн грн дивідендів від ТОВ мережі будівельно-господарських супермаркетів «Епіцентр К», якою він володіє разом з дружиною Галиною.

Відповідні зміни внесено в Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє видання

Безпосередньо парламентарію належить 51,3% акцій у згаданій компанії на загальну суму 128 767 100 гривень. «Дивіденди власника «Епіцентру» за місяць більше, ніж його депутатська зарплата за цілий рік, склала 262 464 грн», – наголошують журналісти.

Від діяльності «Епіцентру» Олександр Герега отримав 23,6 млн гривень доходу.

Раніше повідомляв, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл мережі будівельно-господарських супермаркетів «Епіцентр К» на купівлю нафтобази, яка належить концерну «Галнафтогаз».

Крім того Гереги за останні два роки ми вклали в аграрний бізнес $150 млн і збільшили земельний банк до 110 000 га. Крім того вони мають зареєстровану в Росії компанію і бізнес в окупованому Криму.