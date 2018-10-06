В Україні кожний четвертий працівник отримує зарплату в конверті

В Україні зберігається досить високий рівень тінізації оплати праці – 46% суб’єктів господарювання, які перевірялися на предмет виплат зарплат “у конвертах”, мають порушення.

Про це повідомив виконуючий обов’язки заступника голови ГФС України Євген Бамбизов у п’ятницю, 5 жовтня.

“За даними Держстату, 8 мільйонів з 26 мільйонів працюючих українців отримують зарплату в конвертах – повністю або частково. Тобто масштаби вельми істотні”, – підкреслив він.

Тінізація оплати праці призводить до недоотримання величезних сум податків місцевими бюджетами, додав чиновник.

У свою чергу, штрафна санкція за одного неоформленого працівника становить 112 тисяч гривень, зазначив Бамбизов.