“На Росію не можна покластися”: Лукашенко раптово вирішив озброїтися

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив завдання озброїти армію країни, створюючи власні зразки озброєння і модернізуючи наявні.

Глава держави заявив, що Білорусі довелося кілька разів модернізувати і пристосовувати Збройні сили до сучасних умов і створювати сили спеціальних операцій.

“Ми повинні у будь-якій точці Білорусі (якщо щось раптом станеться) швидко з’явитися, нанести удар по бандитам і тим, хто посміє до нас поткнутися, і піти. Тобто швидкість, маневреність. І під ці війська – сили спеціальних операцій та інші – ми повинні були створювати в тому числі і нову зброю. Але тільки те, що треба”, – сказав Лукашенко.

Глава Білорусі підкреслив, що “не факт”, що Мінську допоможуть, якщо раптом щось трапиться”.

“Прикладів предостатньо. Ми бачимо поведінка деяких тут союзників. Ну, крім Росії, напевно, нам розраховувати не на кого. І навіть на Росію ми не можемо на 100 відсотків покластися”, – сказав він.

“Добре, сьогодні Путін і інші, він розуміє нас, я розумію його. Ми разом якось діємо (і то не завжди). А що буде завтра? Тому треба мати найнеобхідніше свою зброю – стрілкове для мобільних військ техніку – те, що ми можемо створювати. І модернізувати до сучасного рівня ту техніку, яка у нас є”, – додав Лукашенко.