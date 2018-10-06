У секторі Газа відновилося протистояння з Ізраїлем

Раніше повідомлялося про двох загиблих і 120 поранених.

Не менш 376 палестинців постраждали в п’ятницю в результаті зіткнень з ізраїльськими військовослужбовцями на кордоні сектора Газа. Про це повідомило агентство ВАФА з посиланням на міністерство охорони здоров’я анклаву.

За даними агентства, три палестинця загинули. Відзначається, що ізраїльські військові застосовують проти протестувальників вогнепальну зброю і сльозоточивий газ.

Палестинці вже кілька місяців проводять акції протесту в Газі в рамках розпочатого в кінці березня “Маршу повернення”. Найбільш запеклий характер зіткнення з ізраїльськими військовими і поліцією купують по п’ятницях, коли до кордону з Ізраїлем після традиційної молитви на маніфестації виходять тисячі арабів. За цей час у сутичках, за даними влади в секторі, загинули понад 198 арабів, понад 22 тисячі постраждали.

Раніше Ізраїль пригрозив жорсткою реакцією на будь-які напади з сектора Газа і агресивні дії проти жителів єврейської держави. У відповідь контролює прибережний анклав рух ХАМАС заявило про готовність залучити ще більшу кількість протестувальників до акцій вздовж східного кордону сектора. “Ніщо не зможе перешкодити людям продовжувати марші в ім’я досягнення своїх цілей і реалізації їх права на гідне життя на своїй землі”, – зазначили представники руху.