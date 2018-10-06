“Росіян змусять носити знаки”: на КремльТВ забредили фашизмом в Україні

Російський пропагандист Ігор Коротченко, який називає себе військовим експертом, видав маразматичное заяву про те, що в Україні нібито ведуть політику фашистського геноциду стосовно росіян.

Так, він висловив упевненість в тому, що їх нібито змусять носити особливі знаки, як це було з євреями при нацистському режимі. Своїми відірваними від реальності домислами рупор Кремля поділився в ефірі пропагандистської програми “60 хвилин” на телеканалі “Росія 1”, коментуючи прагнення України зробити державну мову пріоритетним у публічних сферах життя

“Давайте скажемо, як це називається. Чітко по-російськи, а ви можете перевести на українську мову, — це називається звичайний фашизм. Ось ці бандерівські недобитки, які прийшли до влади, зараз починають терор проти росіян, далі будуть расові закони, як в Німеччині, а далі росіян змусять носити і спеціальні відмітні знаки!” — висловився він, намагаючись загострити обстановку в студії страхітливими вигадками.