В житлові будинки росіян повернуть алюмінієву проводку

Мінбуд Росії затвердив зміни в звід правил проектування і монтажу житлових будівель, що дозволяють використовувати при будівництві житлових будинків проводку з алюмінієвих сплавів. Як пишуть «Известия», знову використовувати алюмінієву проводку можна буде вже з весни 2019-го року.

Алюмінієву проводку застосовували в СРСР, міняти її на мідну стали в 1990-х роках, коли через несправні кабелів в квартирах почастішали пожежі. З цієї причини використання алюмінієвих проводів було заборонено в 2003 році. Повернення алюмінієвої проводки з 2016 року лобіює компанія «Русал» Олега Дерипаски, який в даний час перебуває під санкціями США.

В «Русалі» відзначають, що мова йде не про радянську продукції, а про нових кабелях, безпечних для застосування в будівництві. Сертифіковану продукцію вже випускають компанії «Ункомтех», «Камкабель» і «Москабель». «Зміною кристалічної решітки і додаванням заліза досягнута підвищена гнучкість і надійне контактне з’єднання з кінцевими пристроями», — відзначили в «Русалі».

У Мінпромторгу зазначають, що продукція пройшла випробування, які підтвердили безпечність її застосування. Також чиновники кажуть, що мова йде не про повністю алюмінієвої проводки, а про проводах з жилами з алюмінієвих сплавів.

Разом з тим директор з розвитку забудовника «Гранель» Андрій Колір вважає, що за якістю нова проводка все одно буде поступатися тієї, що є зараз. Крім того, хоч вона й буде приблизно на 30% дешевше мідної, на ціні квадратного метра це не позначиться.

Сьогодні громадяни при переїзді в квартиру з алюмінієвої проводкою намагаються відразу замінити її на мідну, щоб уникнути пожежі, зазначив голова комітету з розвитку галузі будівельних матеріалів Російського союзу будівельників Андрій Шовковий. Але, якщо мова йде про сплавах, то потрібно уважно оцінити характеристики конкретного продукту, так як з’єднання матеріалів може володіти зовсім іншими якостями.