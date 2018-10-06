Глава Єврокомісії попередив про небезпеку нової війни

За словами Юнкера, протистояння може початися на Балканах.

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив про те, що якщо країни, що входять в ЄС, не поставляться серйозно до прагнень балканських країн стати частиною союзу, то це може викликати нову війну в регіоні.

Юнкер вважає, що країнам необхідно надати реалістичні плани щодо вступу в ЄС.

“Балканським країнам належить довгий шлях до вступу. Передбачувані майбутні учасники Європейського Союзу досягли прогресу, проте він недостатньо яскраво виражений”, – заявив Юнкер.

Вступ до ЄС країн західних Балкан, згідно стратегії Єврокомісії, відповідає політичним та економічним інтересам союзу, а також сприяє його безпеки.