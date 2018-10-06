В Євросоюзі розглянуть новий механізм прийняття санкцій

Розгляд справи призначено на 15 жовтня.

Глави МЗС країн ЄС обговорять новий механізм застосування санкцій за використання хімзброї.

Рада Європейського союзу на рівні міністрів закордонних справ 15 жовтня 2018 повинен розглянути новий режим введення санкцій за використання хімічної зброї.

У повідомленні сказано, що Рада має ухвалити низку рішень без дебатів, серед яких присутній новий санкційний режим застосування хімічної зброї, а також стратегія ЄС щодо взаємодії Європи і Азії.

Крім цього, на зустрічі мають обговорити підсумки минулого Генасамблеї ООН, ситуацію в Лівії, ЦАР, Венесуелі, а також питання імміграції.

На зустрічі буде присутнім 28 глав МЗС країн-членів ЄС.