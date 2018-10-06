Міністр соцполітики заявив, що українці взимку багато гріються і миються

Соціальні нормативи споживання, в межах яких житлово-комунальні послуги оплачуються за рахунок субсидій, в Україні завищені.

Про це заявив сьогодні міністр соціальної політики Андрій Рева, виступаючи у Верховній Раді. Йому було поставлено питання про заходи уряду для захисту населення через зниження соціальної норми споживання газу з 5,5 до 4,5 куб. м.

“Коли приймаються урядові рішення щодо соціальних норм споживання газу, ми завжди виходимо з тих фактів, які маємо за результатами опалювального сезону”, – сказав він. За словами А. Реви, раніше уряд переплачивало на субсидії ЖКГ для малозабезпечених.

“У 2016 році “зайвої” нарахованої субсидії, в тому числі по газу, було списано 15 млрд грн. за рахунок завищених соціальних нормативів. У 2017 р. “зайва” нарахована субсидія становила 8 млрд грн. після перегляду нормативів”, – уточнив він.

За словами А. Реви, в поточному році на 1 липня було нараховано “зайвої” субсидії 5 млрд грн. “Це говорить про те, що ми з держбюджету оплачуємо споживання, яке більше, ніж можна собі уявити. Якщо ми хочемо, щоб у нас раціонально використовувалися ресурси, нам потрібно давати реальні норми споживання, а не ті, які були встановлені багато років тому. Тому цей контрольований процес і обґрунтований з точки зору реальних норм споживання”, – пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше А. Рева заявив, що українці витрачають половину заробітку на харчування не тому, що вони такі бідні. що доходів вистачає тільки на їжу – а тому, що багато їдять.

“Коли ми говоримо про те, що німці витрачають на харчування 14%, а ми 50%, то тут система пріоритетів. Враховуючи, що ціни на продукти приблизно однакові в Україні та Німеччині, вони їдять менше не тому, що у них немає можливості, а тому що така культура. І тому вони витрачають менше порівняно з нашими людьми”, – сказав міністр соцполітики. Про те, що при однакових цінах зарплата в Німеччині приблизно в 10 разів вище, ніж в Україні, – А. Рева “забув”.