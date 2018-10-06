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У США засудили поліцейського, який застрелив темношкірого підлітка

06.10.2018

В США осудили полицейского, застрелившего темнокожего подросткаКоп, який застрелив афроамериканця в Чикаго, визнаний винним.

Співробітник правоохоронних органів США вистрілив у нібито погрожував йому підлітка 16 разів.

В американському Чикаго суд визнав поліцейського винним у вбивстві 17-річного темношкірого підлітка, повідомляє Associated Press.

Встановлено, що в 2014 році поліцейський застрелив підлітка, тому що він нібито погрожував йому ножем.

Після інциденту була опублікована відеозапис, на якій видно, як правоохоронець відкрив вогонь по що йде посеред траси підлітку. Співробітник правоохоронних органів вистрілив у підлітка 16 разів.

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