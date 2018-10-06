Поки Путін ще не напав: чим займаються депутати під час війни з Росією

Ця фотографія повинна облетіти всі соціальні мережі і щоб кожен бачив чим займаються мерзоти дорвавшиеся до корита на кістках молодих хлопців і дівчат.
П’ятниця, 05 жовтня 2018 року: йшов п’ятий рік війни з Росією. У Верховну Раду на роботу прийшло 5 Депутатів!
Інші мерзоти ходять голосувати тільки тоді коли є телекамери, ну щоб розповісти народу про те коли Путін нападе і про агентів Кремля!
Хіба так має виглядати парламент воюючої країни? Хіба такі депутати повинні представляти інтереси воюючої держави?
Плювати вони хотіли і на війну і на Росію, бо знають що ніхто і ніколи не нападе, а поки народ вірить можна грабувати і навіть на роботу не ходити.
Реалії такі….
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