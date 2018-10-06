Російські інтернет-тролі дезінформують британських підлітків

Російські інтернет-тролі у соціальних мережах ведуть кампанію з дезінформації британських підлітків, пише РБК з посиланням на газету The Times.

Творці фейкових акаунтів, які намагалися маніпулювати думкою британських юнаків і дівчат, позиціонували себе як «шанувальників Гаррі Поттера» або ж використовували образи знаменитостей, наприклад актриси Емми Уотсон.

Крім цього, тисячі молодих британців, згідно з дослідженням американських фахівців, були залучені в кампанію по дезінформації за допомогою «фінансується Кремлем» Youtube-каналу, який описувався як «Блю Пітер російської пропаганди» («the Blue Peter of Russian propaganda»). Автор цього каналу, за інформацією газети, «намагався створити плутанину» щодо отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

«Те, що вони роблять, — це політична війна в промислово розвинених масштабах, і вона націлена на всю західну демократію», — прокоментував дії інтернет-тролів співробітник Університету Клемсона в Південній Кароліні Даррен Линвилл.

Дії тролів в соціальних мережах, як стало відомо експертам, координувалися Агентством інтернет-досліджень з Санкт-Петербурга. Воно, як з’ясував у минулому році РБК, було однією з юридичних осіб «фабрики тролів», яку, імовірно, спонсорував петербурзький бізнесмен Євген Пригожин (сам підприємець зв’язок з «фабрикою» неодноразово заперечував).

Американським дослідникам вдалося з’ясувати, що один з акаунтів, створений за допомогою цього агентства, намагався звернутися до західних підліткам, позиціонуючи себе і свого автора як прихильника прав геїв. Опубліковане на сторінці інтернет-троля повідомлення з текстом: «Час від часу в класі потрібна невеличка драма», — за даними аналітиків, спонукало школярів «політичними протестами зірвати уроки».

У повідомленнях інший фейкової облікового запису нібито шанувальника Сільвії Платт змішувалися цитати з віршів поетеси, фотографії Емми Вотсон і пости з критикою американського втручання в Сирію, де Росія підтримує режим сирійського лідера Башара Асада, вказує газета.

Інші акаунти тролів, за інформацією експертів, намагалися завоювати увагу молодих феміністок, екоактивістів і шанувальників європейських військ. Багато з розміщених фейками повідомлень, як визнали дослідники, були невинними». На несправжніх сторінках, за їх даними, часто публікувалися «меми» — картинки з гумористичними образами, які швидко поширюються в інтернеті.

В цілому ж в кампанії з дезінформації, за даними дослідників, брали участь 2848 акаунтів у Twitter. Також пов’язані з цією програмою картинки публікувалися в Instagram і Tumblr. Самої ж «нав’язливою спробою Росії захопити молодих британців» співрозмовники Times назвали «спонсорований Кремлем» канал Youtube під назвою ICYMI. Його автор — блогер Поллі Бойко, як нагадує видання, звинувачувала британський уряд в лицемірстві щодо дотримання прав людини і заявляла про те, що президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп, на її думку, повинні бути союзниками.