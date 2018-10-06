Померла Монсеррат Кабальє

Померла знаменита оперна співачка.



Іспанська оперна співачка Монсеррат Кабальє померла у віці 85 років в Госпіталі Сан-Пау в Барселоні.

Кабальє народилася 12 квітня 1933 року в Барселоні. Вона знаменита своєю технікою бельканто. Співачка виконала близько 90 ролей в класичних операх.

Кабальє відома технікою віртуозного співу бельканто і виконанням ролей у класичних італійських операх Россіні, Белліні і Доніцетті. Міжнародна популярність прийшла до співачки в 1965 році, коли вона замінила захворілу американську оперну зірку Мерилін Хорн в партії Лукреції Борджіа в однойменній опері Гаетано Доніцетті.

Похорони співачки повинні відбутися в понеділок, 8 жовтня.