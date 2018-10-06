У Британії королеву тимчасово виселяють з палацу

Єлизавету II на два роки виселяють з Букінгемського палацу.

Королева Єлизавета II на два роки залишить Букінгемський палац з-за ремонту.

Королеві Єлизаветі II доведеться на два роки покинути свою резиденцію з ремонту Букінгемського палацу, який почався в 2017 році.

Будівля Букінгемського палацу потребує серйозного, капітальному ремонті. На нього витратять майже 500 мільйонів доларів. Будівельники замінити електропроводку та систему опалення, щоб виключити небезпеку пожежі та потопу.

Перші роботи розпочалися вже в квітні 2017 року. 5 жовтня 2018 року представник королеви оголосив про терміни ремонту: він завершиться в 2027 році. Також повідомляється, що план ремонту складений таким чином, щоб не порушувати спокій літніх королеви та її чоловіка. Єлизаветі II – 92 роки, її чоловікові – 97 років.

Проте в 2025 році, за 2 роки до завершення реставрації, їм все ж таки доведеться покинути свої покої. За словами джерела в Букінгемському палаці, це багато в чому обумовлено бажанням самої королеви як можна довше залишатися на місці і її прагматизмом.