На Сицилії затримали самого небезпечного мафіозі “Коза ностри”

Йому приписують потрійне вбивство.

На Сицилії поліція спільно з Європейським поліцейським агентством (Європол) затримала одного з найбільш розшукуваних членів угруповання “Коза Ностра” 52-річного Віто Марино. Про це йдеться в повідомленні на сайті Європолу.

“1 жовтня італійська поліція за підтримки Європолу заарештувала на Сицилії недалеко від міста Віти підозрюваного, відомого як В. М., одного з найгучніших втікачів в Італії”, – відзначили там.

Віто Марино доводиться сином одного з найвизначніших представників мафії, існуючої з початку 19-го століття Джіроламо. Слід зазначити, що Марино-старшого в 1986-му році вбив глава “Коза Ностри” Маттео Денаро.

Влада Італії оголосила Віто в розшук два роки тому, йому приписують потрійне вбивство 12-річної давності.