У Євросоюзі заявили про загрозу нової війни на Балканах

Також названо умова стабільності регіону.

Голова Єврокомісії вважає, що якщо члени ЄС не поставляться серйозно до перспективи інтеграції Боснії і Герцеговини, Албанії, Сербії, Македонії, Чорногорії та Косово, подібне ставлення може викликати нову війну.

Реалістичні перспективи вступу західнобалканських держав в Євросоюз є умовою стабільності регіону. Про це голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив у п’ятницю, 5 жовтня, в ході виступу перед австрійським парламентом.

Якщо члени ЄС не поставляться серйозно до перспективи інтеграції Боснії і Герцеговини, Албанії, Сербії, Македонії, Чорногорії та Косово, подібне ставлення може викликати нову війну, вважає Юнкер.

У той же час балканським країнам належить “довгий” шлях до вступу, зазначив глава Єврокомісії. За його словами, ймовірні майбутні учасники Європейського Союзу досягли прогресу, однак він “недостатньо яскраво виражений”. 2025 рік, який раніше Єврокомісія назвала вірогідною датою вступу в ЄС Сербії і Чорногорії, є “найбільш раннім можливим терміном, додав Юнкер.

Він закликав Євросоюз “зайнятися” балканськими державами і “допомогти, де це необхідно”. Однак до вступу потенційні члени ЄС повинні вирішити всі прикордонні конфлікти один з одним, підкреслив глава Єврокомісії.