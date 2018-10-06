Ізраїль не пробачив Кремлю С-300 і підбиває США помститися

Біньямін Нетаньяху і його люди в керівництві Ізраїлю досі не можуть вирішити, як їм чинити з Сирією. Йти на конфлікт з Росією, мабуть, не хочеться, але дипломатичних талантів виявилося недостатньо для того, щоб зірвати «божевільний план» Кремля з постачання систем С-300 «режиму Башара Асада».

Прем’єр єврейської держави обговорив по телефону з Путіним інцидент зі збитим Іл-20, потім відправив своїх військових чинів до Москви. Не допомогло. Повідомлялося, що Нетаньяху намагався домогтися зустрічі з президентом РФ особисто, але йому відмовили. Очевидно, що почував себе в Сирії мало не всемогутнім, Ізраїль виявився принижений. Йому дали зрозуміти, що диктувати умови Росії він більше не буде, хоча раніше, треба визнати, Москва була надто толерантна до ізраїльським витівок в САР.

Загалом, що тільки Тель-Авів не перепробував для вирішення своєї проблеми, але все було марно. Тоді Він вирішив піти іншим шляхом. Хто завжди готовий прийти на допомогу, якщо когось ображають росіяни? Правильно, Сполучені Штати Америки. Це, можна сказати, їх спеціалізація у великій геополітиці. Не так давно Бібі (так в Ізраїлі і подекуди ще звуть Нетаньяху — авт.) був в США, і там у нього відбулася зустріч з Дональдом Трампом. Ніхто особливо докладно про їхній бесіді не розповідав, проте деякі деталі все-таки відомі, причому завдяки самому Нетаньяху. Він підтвердив, що обговорював з президентом США збитий російський літак, а потім загадково додав: «Я отримав те, що просив».

Ізраїльські ЗМІ в підсумку прийшли до висновку, що їх домігся від прем’єр Трампа підтримки в ізраїльсько-російському протистоянні. Яку форму прийме ця підтримка? Як ми бачимо тепер, Вашингтон діє в класичній манері — комплексні заходи. Почалося все з дипломатичної підтримки — американські високопоставлені військові і цивільні чини вже кілька разів виступали з критикою на адресу Росії за її рішення закрити сирійське небо від Цахалу.

Це, звичайно, Ізраїлю на руку, але зараз йому потрібно дещо суттєвіше грізних випадів у бік Кремля. Головне питання — чи буде військова підтримка з боку США? Схоже, буде. У засоби масової інформації просочилася інформація, що американці в збиток власної армії дали добро на оперативну передачу Ізраїлю додаткових партій літаків F-35. При цьому також Штати в якості додаткової підтримки Ізраїлю збираються збільшити кількість своїх літаків на всьому Близькому Сході.

Російський військовий експерт Олексій Леонков раніше припускав, що одним з небагатьох способів підтримки Цахалу можуть стати якраз додаткові одиниці F-35. Основний упор американці й ізраїльтяни роблять на те, що ці літаки, згідно зі словами військових спеціалістів США, не можуть бути виявлені З-300. Експерт вважає, що, насправді, це далеко не факт.

Якийсь час, можливо, у них буде невелика свобода дії, але лише до тих пір, поки перекинуті З-300 будуть впроваджуватися в систему ППО Сирії. Сюди входить не тільки перекидання та розгортання, але і навчання місцевих військових. Коли ж ситуація остаточно буде налагоджена, все встане на свої місця, і сирійський небо буде під надійним захистом. Також, за припущенням експерта, Штати можуть передати ізраїльтянам літаки РЕБ Boeing EA-18 Growler і протиракетні комплекси «Patriot».

Турецький експерт Керам Йилдирим вважає, що загострення в західній Сирії нікому невигідно, крім тих же Штатів, які готові протидіяти спільним зусиллям Росії і інших країн, що просувають свої проекти в цій частині арабської республіки. З Ізраїлем зараз спостерігається як раз така ситуація. До цього моменту Тель-Авів, незважаючи на свою залежність від Вашингтона, не дозволяв американцям серйозно втручатися у свої відносини з Росією.

«СП»: — А що тепер?

— Тепер же Нетаньяху шукає захисту Трампа і готовий заради цього пожертвувати навіть дружбою з Путіним. Він говорить про досягнення взаєморозуміння з Москвою в питаннях деконфліктізаціі, проте США, ймовірно, поставлять перед ним вибір — або вони, або РФ. Так що тепер Тель-Авів пов’язаний не російськими С-300, а примхами американських чиновників і військових.

«СП»: — І чим все це може закінчитися?

— Надалі будь-яка кооперація американців і ізраїльтян буде просуватися під гаслом протидії Ірану, однак, при цьому можуть серйозно постраждати інтереси Дамаска, РФ і навіть Туреччини. Для перерахованих сторін західна Сирія — той район, який об’єднує їх усіх. Саме для них зараз стабільність тут важливіше багатьох інших питань. Експерт побоюється того, що США можуть скористатися цим, аргументуючи необхідністю допомагати Ізраїлю. Наприклад, вони можуть змушувати Туреччину і Росію віддалятися один від одного. Для цього у них достатньо можливостей і винахідливості. У всякому разі, провокації ніхто не відміняв. Ідліб — найбільш відповідний регіон для реалізації подібних планів. Якщо РФ і Туреччина загрузнуть тут в результаті розморожування конфлікту, то США вб’ють двох зайців разом. По-перше, Анкара відвернеться від курдської проблеми, по-друге, у Росії не буде достатньо ресурсів для протидії Ізраїлю.