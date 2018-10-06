Полякам знизили пенсійний вік на 7 років

З 1 жовтня у Польщі набув чинності закон, який передбачає зниження пенсійного віку на 7 років — з 67 до 65-ти для чоловіків і з 67 до 60 — для жінок. Таким чином, сьогоднішній уряд скасував пенсійну реформу уряду Дональда Туска від 2012 року.

«Польський уряд дає полякам право вибору. Якщо хтось захоче працювати довше, то може це зробити. Знижуючи пенсійний вік до 60 років для жінок і 65 для чоловіків, ми повертаємо нашим землякам гідний вибір», — заявила на прес-конференції глава уряду Польщі Беата Шидло.

За її словами, в бюджеті країни є кошти на повернення пенсійного віку до колишнього рівня — фонду соціального страхування (ZUS) Польщі не загрожує банкрутство, в ньому є достатньо коштів для погашення зростаючих пенсійних виплат.

Шидло підкреслила, що, знизивши пенсійний вік, партія «Право і Справедливість» (PiS) виконала свою передвиборчу обіцянку, дану в 2015 році. За її словами, пенсійна реформа 2012 року сприймалася як обречение багатьох поляків на роботу «практично до смерті».

Віце-прем’єр-міністр, міністр розвитку Польщі Матеуш Моравецький у свою чергу заявив, що в 2018 році на зниження пенсійного віку в бюджет країни додатково заклали 10 млрд злотих (понад 2,7 млрд дол.). За його словами, з урахуванням нинішнього зниження пенсійного віку в наступному році на пенсію в Польщі вийде приблизно 330 тис. чоловік.