“З Росії з любов’ю”: на місці отруєння Скрипалів проведуть концерт

Будуть грати російських композиторів.

У британському місті Солсбері, де отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, пройде концерт під назвою “З Росії з любов’ю”. Про це повідомляє видання The Independent.

Повідомляється, що концерт відбудеться в церкві Святого Мартіна 13 жовтня. На концерті виступлять піаністи, які зіграють класичні твори російських композиторів, таких як Сергій Рахманінов, Петро Чайковський та Дмитро Шостакович.

Відзначимо, що назва концерту збігається з однойменним романом про Джеймса Бонда – вигаданого агента MI6, в якому він працює з радянським агентом. Одна з організаторів та виконавців концерту Гілл Болтон стверджує, що виступ було заплановано на рік вперед і ніяк не пов’язане з подією в Солсбері.

“Шкода, що ми вибрали цю назву. Музика не має нічого спільного з подіями, що відбулися. Сподіваюся, що люди заглянуть далі назви і замість цього подивляться на концертну програму”, – зазначив Болтон.