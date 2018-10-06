Індонезія повідомила про нові жертви землетрусу: в аеропорту паніка

Вже поховані тіла 1648 осіб.

Число загиблих в результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі наблизилося до 1650, ще 563 людини числяться зниклими без вісті. Як повідомляє в суботу новинний портал Detik, про це заявив міністр-координатор з питань політики, юстиції та безпеки країни Виранто.

“На даний момент вже поховані тіла 1648 осіб, при цьому 563 пропали без вісті”, – сказав чиновник. Він підкреслив, що “не всіх загиблих вдалося ідентифікувати”. Між тим, визнав він, “необхідно проводити термінові поховання, щоб не допускати поширення інфекційних хвороб”.

Раніше влада повідомляла про 1571 загиблого і понад 2,5 тисяч поранених. Більше 70 тисяч людей вимушені були залишити свої будинки, розміститися в таборах біженців або шукати притулок у родичів в інших районах країни.

У зв’язку з виниклою панікою аеропорт місто Палу (адміністративний центр провінції Центральний Сулавесі) фактично знаходиться в облоговому положенні. Тисячі жителів добу проводять в аеропорту в надії полетіти. Незважаючи на те, що польоти цивільної авіації відновлені кілька днів тому, основний пріоритет в роботі надається військово-транспортної авіації, що доставляє в місто гуманітарну допомогу і эвакуирующей поранених.