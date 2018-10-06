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Продана за мільйон фунтів картина Бенксі “самоуничтожилась”

06.10.2018

Проданная за миллион фунтов картина Бэнкси "самоуничтожилась"Не встигли стукнути молотком, як картини не стало.

Одну з картин легендарного художника Бенксі продали на аукціоні в Лондоні, після чого вона самоуничтожилась. Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

“Йшла, йшла і пішла”, – підписав він кадр.

Звернемо увагу, що інцидент стався на аукціоні sotheby’s, де на продаж була виставлена картина художника “Дівчинка з кулею”. Як тільки стукнули молотком, в рамці картини активізувався шредер, який знищив шедевр на дрібні смужки.

При цьому відвідувачі явно не чекали такого неординарного розвитку подій, адже картина була продана за мільйон фунтів.

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