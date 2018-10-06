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Трималося “на соплях”: у мережі з’явилися нові фото зруйнованого Кримського моста

06.10.2018

Держалось "на соплях": в сети появились новые фото рухнувшего Крымского моста

У Мережі з’явилися більш детальні фото аварії з падінням частини Кримського моста в Чорне море.

Виявилося, що аварія сталася через халатність будівельників, пише УНІАН.

Держалось "на соплях": в сети появились новые фото рухнувшего Крымского моста

Судячи з опублікованими фото, листи заліза на яких стояв домкрат, не були прикріплені до основної конструкції. У якийсь момент домкрат з’їхав убік, з-за чого вся конструкція звалилася у воду. Сам проліт до того ж отримав значні пошкодження. Для того, щоб підняти проліт потрібні два плавучих крана, яким належить не просто підняти важку конструкцію, але спочатку перевернути її в повітрі.

Держалось "на соплях": в сети появились новые фото рухнувшего Крымского мостаДержалось "на соплях": в сети появились новые фото рухнувшего Крымского моста

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