Трималося “на соплях”: у мережі з’явилися нові фото зруйнованого Кримського моста

У Мережі з’явилися більш детальні фото аварії з падінням частини Кримського моста в Чорне море.

Виявилося, що аварія сталася через халатність будівельників, пише УНІАН.

Судячи з опублікованими фото, листи заліза на яких стояв домкрат, не були прикріплені до основної конструкції. У якийсь момент домкрат з’їхав убік, з-за чого вся конструкція звалилася у воду. Сам проліт до того ж отримав значні пошкодження. Для того, щоб підняти проліт потрібні два плавучих крана, яким належить не просто підняти важку конструкцію, але спочатку перевернути її в повітрі.