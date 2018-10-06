Є проблеми: які банки в Україні можуть закритися і де безпечно

В Україні вісім банків повинні знайти 6,1 млрд грн для своєї докапіталізації – збільшення капіталу для стабільної роботи. Якщо ж станеться чергова криза, під загрозою опиняться ще п’ять фінустанов, а власникам доведеться шукати вже 42,1 млрд грн.

До такого висновку прийшов НБУ, який провів масштабний стрес-тест 80 українських банків. При цьому, як відзначає регулятор, результати порадували. Якщо в 2015-му (напередодні закриття кожного другого банку) обсяг докапіталізації становив більше 220 млрд грн, зараз же – в 32 рази менше.

Гроші повинні знайти до кінця 2018 рік

У разі різкої девальвації гривні та падіння ВВП під загрозою опиняться 13 банків, говориться в звіті про проведеному тестуванні. Результати дослідження презентувала заступник голови НБУ Катерина Рожкова. За її словами, такий сценарій малоймовірний, деякі банкіри жартома називають його “зоряними війнами, а не економічним прогнозам”: курс гривні впаде майже до 35 грн/$, ВВП скоротиться на 3,3%, а ціни зростуть на 20%.

Але навіть якщо ситуація буде розвиватися за “базовим сценарієм”, докапіталізуватися потрібно восьми банкам (щоправда, два з них вже виконали план). Іншим потрібно до кінця року знайти зазначені кошти. Ті, хто не знайде кошти, ризикує не виконати нормативи НБУ. А це загрожує – аж до позбавлення банку ліцензії (тобто закриттям). Але Катерина Рожкова впевнена, що проблем не буде. Мовляв, у МВФ вже просять дозволу збільшити строк до березня наступного року.

“Сюрпризів не побачили. На жаль, це позитив, немає додаткових ризиків, але з іншого боку – рівень проблемних активів як був, так і залишився”, – розповіла заступник голови Нацбанку.

Головні проблеми:

погані активи (у тому числі кредити, які не повертають вчасно);

високий рівень доларизації (падає гривня – у банку з’являються проблеми);

спрямованість банку на “вузьку” сферу (наприклад, аграріїв).

Рівень поганих кредитів залишається досить високим. При цьому більшість проблем тягнулися ще з 2008 року. Після кризи в українських банків виникли складнощі, але замість того, щоб їх вирішувати, установи просто ховали їх від регулятора. У 2015 році такі проблеми призвели до закриття практично кожного другого банку. Зараз ситуація стабілізувалася, однак проблеми залишаються. Як відомо, в Україні в середньому кредити не повертають вчасно практично 50% клієнтів.

Найкраща ситуація – в банках з іноземним капіталом. Вони докапитализировались ще багато років тому. Ні в 2015-му, ні зараз великих проблем у них немає. Правда, за винятком деяких російських банків. Наприклад, “Банк Москви” Нацбанк навіть не перевіряли, він вже знаходиться на етапі виходу з ринку.

Високий рівень доларизації. Найбільше проблем саме з валютними кредитами і депозитами. Із-за девальвації гривні українці, які брали в борг долари, повинні повертати його в тій же валюті, але при цьому заробляють у гривні, – перестали виплачувати борги. Причому мова йде як про фізичних осіб, які брали валютні кредити для купівлі квартир, так і юридичних осіб.

Вже зараз, за оцінками Нацбанку, фінансові установи перестали давати кредити в доларах компаніям, які не заробляють у валюті.

Спрямованість на “вузьку” сферу. У зоні ризику знаходяться банки, які 80% своїх активів отримують від 20% клієнтів. Наприклад, установи, що працюють в першу чергу з аграрним бізнесом, будівельниками чи промисловістю. Як тільки в зазначених сферах виникне криза, банк ризикує втратити клієнтів. Кращий варіант – диверсифікувати (поділяти) свої ризики.

“Взагалі майже половина банків продемонстрували свою стійкість до потенційних криз і в самих негативних ситуаціях. Це свідчить про те, що вони добре докапитализираваны, навіть за умови реалізації негативного сценарію”, – зазначає Катерина Рожкова.

Яким банком можна довіряти і як не втратити депозити

В першу чергу, як кажуть в НБУ, краща ситуація в Україні – у банків з іноземним капіталом (західним). Крім того, важливо, щоб банк не потрапляв у скандали, не мав проблем з фінансовим моніторингом, фінансовими нормативами НБУ. Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко зазначає: чим більший банк, тим більше у нього шансів на виживання. Так звані системоутворюючі” фінансові установи Нацбанк перевіряє в першу чергу.

“ПриватБанк кілька років тому могли просто закрити. Був відтік клієнтів, як тільки б вони не змогли виплачувати депозити, почали б з затримувати, то його б за законом визнали неплатоспроможним і закрили б. Але держава не могла цього дозволити, тому що це великий системний банк. Його падіння було б загрожує падінням всієї сфери. Про що це говорить простим українцям? Довіряйте великим банкам”, – зазначає експерт.

Якщо сума депозиту менше 200 тис. грн, за гроші можна не хвилюватися. Щоб не сталося з банком, цю суму повернуть через Фонд гарантування вкладів. Найпопулярніші серед українців депозити “на вимогу”. Це означає, що гроші можна забрати в будь-який момент. Згідно зі статистикою НБУ (дані на травень 2018-го), на депозитних рахунках з можливістю забрати кошти в будь-який момент розмістили 428,5 млн. грн. У той же час на депозитах від 2 років (гроші можна буде забрати з відсотками тільки через 24 місяці) – всього 34,6 млн грн.

Як показали дослідження НБУ, ситуація в українській банківській системі стабілізувалася. Незважаючи на це, проблеми залишаються у цілого ряду фінансових установ. І якщо банки не навчаться правильно оцінювати клієнтів, рано чи пізно багаж “поганих кредитів” дасть про себе знати.