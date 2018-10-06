У Пуерто-Ріко екс-королева краси роками приховувала вбивство чоловіка

Ховаючись, жінка народила трьох дітей.

Колишня королева краси Ауреа Васкез-Рихос, в минулому виграла конкурс Miss Puerto Rico Petite, виявилася вбивцею власного чоловіка. Як передає видання AsiaOne, злочин було скоєно ще в 2005 році.

Як зазначає видання, красуня у 2005 році одружилася з 32-річним мільйонером з Канади Адамом Анхангом, але через півроку шлюб став псуватися з причини регулярних скандалів на грунті грошей і невдоволення один одним. До речі, Адаму не подобалося, що дружина не бажає прийняти іудаїзм. Ауреа ж казала у відповідь, що чоловік їй зраджує.

У якийсь момент пара вирушила до сімейного психотерапевта, проте вже на п’ятому сеансі чоловік заговорив про розлучення. Як вважав Адам, знову вступити в шлюб вони зможуть тільки, коли дружина візьме його віру. Крім цього вони укладуть навіть шлюбний договір.

У той же вечір Ауреа запросила чоловіка сходити на вечерю у центрі Сан-Хуана – найбільшого міста в Пуерто-Ріко. Після того, як пара вийшла із закладу, на чоловіка кинувся невідомий, який побив його, а потім завдав удари ножем. Від отриманих ран він помер.

Правоохоронці зуміли зловити вбивцю, який зізнався, що за скоєне Ауреа обіцяла дати йому три мільйони доларів. Грошей, до речі, він так і не побачив.

Уточнюється, що в разі розлучення жінці залишилися вісім мільйонів доларів, але стан чоловіка було в три рази більше. З-за цього колишня королева прийняла рішення стати спадкоємицею його капіталу.

У 2008 році жінка, а також її сестра і коханець отримали звинувачення у змові з метою організації найманого вбивства. На той момент Ауреа вже втекла з країни і протягом декількох років ховалася в Італії. Через п’ять років її зуміли заарештувати в Мадриді, виманивши обманом. Передбачається, що вирок їй озвучать 31 січня 2019 року.

Уточнюється також, що до цього у в’язницю замість неї сіл невинний, сама ж вона до арешту зуміла народити трьох дітей.