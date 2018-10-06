В США зафіксували мінімальний рівень безробіття за 50 років

Зростання кількості робочих місць спостерігається 96 місяців поспіль.

У вересні безробіття В США впала до 3,7%, у порівнянні з 3,9% у липні. Це найнижчий показник безробіття в країні з 1969 року. Про це свідчать дані Міністерства праці.

Аналітики в середньому очікували зниження безробіття до 3,8% у вересні, проте статистика перевищила очікування.

У той же час відзначається, що економіка США додала 134 тисяч робочих місць у вересні, що значно нижче очікуваних 184 тисяч.

Показник середньої погодинної оплати праці в США в минулому місяці збільшився на 0,3% щодо серпня і на 2,8% в річному вираженні, обидва показники збіглися з очікуваннями ринку.

Зростання кількості робочих місць у США спостерігається 96 місяців поспіль, з жовтня 2010 року, часу президентства Барака Обами. Це найбільш тривалий період зростання робочих місць в історії.