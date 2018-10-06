Безробіття в США впала до мінімуму за 50 років

Кількість робочих місць в економіці США у вересні збільшився на 134 тис., мінімальними темпами за рік, за даними міністерства праці країни. Але рівень безробіття опустився з 3,9% до 3,7%, це мінімум з грудня 1969 р.

Згідно з уточненими даними у серпні кількість робочих місць збільшилася на 270 тис., а не на 201 тис., як повідомлялося раніше.

Середня погодинна оплата праці в США у вересні склала 27,24 дол., збільшившись на 8 центів, або на 0,3% щодо попереднього місяця. У серпні показник виріс на 0,3% відносно липня.

Середня тривалість робочого тижня в минулому місяці не змінилася і як і раніше становила 34,5 ч. Частка участі працездатного населення країни в робочій силі у вересні залишилася на рівні 62,7%.