Скільки українців досі отримують зарплати в конвертах: несподівані цифри

За одного неоформленого працівника несумлінним роботодавцям доведеться заплатити штраф у 112 тисяч гривень. Зате 8 мільйонів українців, які працюють, досі отримують зарплату в конвертах.

Про це журналістам повідомив виконуючий обов’язки заступника голови ДФС України Євген Бамбизов.

Так, перевірки фактів виплат роботодавцями “сірих” зарплат показали, що 46% з них мають такі порушення.

За даними Держстату, 8 мільйонів з 26 мільйонів працюючих українців отримують зарплату в конвертах частково або повністю. Тобто масштаби досить істотні,– підкреслив він.

Чиновник підкреслив, що із-за тінізації оплати праці місцеві бюджети не одержують величезних сум податків. Однак штрафна санкція за одного неоформленого працівника становить 112 тисяч гривень.