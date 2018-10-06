У ЄС заговорили про санкції проти Росії

За введення санкцій проти Росії говорить і британський лідер палати громад.

Уряд Британії та Німеччини можуть ввести нові обмежувальні заходи проти РФ з-за звинувачень в кібератаках, які прозвучали в Мін’юсті США і Міноборони Нідерландів.

За словами прес-секретар канцлера ФРН Штефана Зайберта, в Берліні впевнені, що російські розвідники несуть відповідальність за кібератаки, тому не виключено, що будуть введені нові санкції проти РФ.

Також за введення санкцій проти Росії говорить і британський лідер палати громад Девід Лідінгтон.

Раніше повідомлялося, що Україна ввела санкції проти російських транспортних компаній, які співпрацюють з окупованими територіями.