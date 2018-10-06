Ще дещо про російському бізнесі Порошенко — Ліза Богуцька

Зараз обрушусь на Петра. Попереджаю одразу: я – п’ята колона, агент Кремля, путинскся консерва і т. д. Так ось.

Липецька фабрика. Одкровення Петра на тему: «Я відмовився відразу; фабрика арештована; Сліпий траст; ми закрили виробництво відразу; Путін тисне, використовуючи п’яту колону, тобто мене..

Отже.

Петро намагається обійти той факт, що, як мінімум, до 17 року фабрика працювала і постачала цукерки на всю Росію , враховуючи російських бушменів і навіть заполярний Лабитнангі, в якому сидить Олег Сенцов. (Слава Господу, що відмовився від голодування).

Так ось. Фабрика працювала на повну котушку. Причому, як НАЙБІЛЬШИЙ в Росії виробник цукерок.

Петро ще розповідає нам про “Севморзавод”. Типу, «його ж націоналізували, що ви до мене дое….лися». До речі кажучи, цей завод працював до 1 січня року 15. Тобто весь 14ї рік його завод в Севасе ремонтував російські військові кораблі. Я писала вже, що тепер керує заводом Ліза Пєскова. Донька прес-секретар Володимира Володимировича.

Директор заводу Картошкін, який працював в умовах РФ тоді, коли ми відмовлялися від ріс громадянства і масово виїжджали з окупованого Криму, відчував себе абсолютно спокійно під подвійним заступництвом Порошенко – Аксьонова.

Так ось. Про Рошен.

Пам’ятаєте, як-то російські пранкери дзвонили Петру від імені президента Киргизії? Так ось. Коли ця тема спливла, Цеголко, щоб врятувати боса, виклав у мережу частину розмови. Ну, нібито, Порошенко турбувався про Україну. Так ось. З того, що не було опубліковано: наприкінці розмови «президент Киргизії каже, що у нього є покупці на Липецьку фабрику. І Порох просить їх позначитися, він хоче зустрітися і обговорити ціну. Це той, який, типу, передав все Сліпий траст і не управляє справами.

Ясна річ, що «все змонтовано з метою посягання на Україну».

І ще про Рошен, який, як стверджує Петро, з 14 року в Росії арештований, не працює, не виробляє, і взагалі зупинено, як клас.

Мені тут попався цікавий сайт. І… О, диво! Виявляється, що компанія Рошен у різних містах до кінця року 16 шукала співробітників на деякі вакансії.

На непрацюючу фабрику, мабуть.

На арештовану.

Щоб тримати Петра за яйця… і не давати йому творити реформи…

…

А ось і сам сайт. Можете подивитися, де в Росії знають продукцію нашого Президента. І уявити собі, де її не знають.