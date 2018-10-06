У Латвії в день виборів “хакнули” соцмережа

Користувачі з Литви підтверджують хакерську атаку.

У Латвії в день парламентських виборів хакери зламали соціальну мережу draugiem.lv – при спробі зайти в мережу звучить російський гімн, з’являються російський прапор і фотографії з президентом Путіним і “зеленими чоловічками”.

Хакери розмістили на сайті фотографії з написом: “Товариші латиші, це стосується вас. Кордон Росії ніде не закінчується.

Російський світ може і повинен об’єднати всіх, кому дороге російське слово і російська культура, де б вони не жили, в Росії або за її межами. Частіше вживайте це словосполучення – “Русский мир”.

Представник Draugiem Group Яніс Палкавниекс підтвердив агентству LЕТА, що на сайт Draugiem.lv здійснена кібератака. Діяльність порталу припинено на декілька годин.

Прес-секретар установи щодо запобігання інцидентів з безпекою у сфері інформаційних технологій Cert.lv Ліга Бесере повідомила, що Cert.lv активно працює над з’ясуванням причин і джерел злому.