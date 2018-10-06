Парламент Інгушетії анулював договір про кордон з Чечнею

Парламент Інгушетії прийняв рішення повторно розглянути договір про адміністративну кордоні з Чечнею.

Про це заявив на мітингу в центрі Магаса депутат інгушського парламенту Сет-Салім Ахильговю

Ахильгов повідомив, що парламент анулював результати голосування по ратифікації договору про адміністративну кордоні з Чечнею.

“Ми знову обговоримо цей договір, і будемо повторно голосувати у понеділок”, – сказав він, звертаючись до протестувальників.

Нагадаємо, 26 вересня глави Чечні та Інгушетії підписали угоду про кордон між республіками, згідно з яким під контроль Грозного перейшла частина Надтеречного району, а Магас отримав територію на кордоні з Малгобекским районом.

В цей же день в інгушської столиці пройшов перший мітинг проти зміни кордонів.

Незважаючи на невдоволення жителів Інгушетії, місцевий парламент ратифікував договір з Чечнею.