Меланія Трамп зізналася, що твіти чоловіка її дратують

У суботу, 6 жовтня, Меланія Трамп в ході короткої прес-конференції в Єгипті зізналася, що часом змушена просити свого чоловіка відкласти в сторону смартфон і перестати твітів.

Як вже повідомляли ЗМІ, дружина Дональда Трампа в даний час знаходиться в своїй першій самостійної закордонній поїздці в якості першої леді США. Для вояжу Меланія вибрала Африку. Єгипет став другою країною, куди місіс Трамп завдала офіційний візит в ході цього турне. П’ятихвилинна прес-конференція проходила на тлі знаменитих пірамід та сфінкса.

Перша леді заявила також, що далеко не завжди згодна з тим, що пише її чоловік в Twitter. «І я кажу йому про це. Чесно висловлюю свою думку і також чесно даю раду. Іноді він прислухається до них, іноді — ні. Але у мене є своя думка і право голосу. І це дуже важливо для мене», — підкреслила Меланія.

Один з журналістів поцікавився: «Ви коли-небудь говорили чоловікові покласти смартфон?» Місіс Трамп відповіла ствердно. При цьому вона додала, що у неї з чоловіком були суперечки щодо того, як краще використовувати можливості інтернету.

Виявилося, що Меланія не схвалює тон «твітів» Дональда. Вона нагадала, що в якості першої леді проводить важливу суспільну програму, сподіваючись припинити буллінг в соціальних мережах і месенджерах.

Ще одне питання, яке встигли задати дружині американського президента, стосувався висунення в члени Верховного суду США Бретта Кавано, що викликав масові протести у суспільстві. Як уже повідомляли «ФАКТИ», кілька жінок звинуватили Кавано у зґвалтуваннях. Він все заперечує. Однією з тих, хто висунув звинувачення проти протеже Дональда Трампа, є професор Крістін Блэйзи Форд.

Меланія заявила, що вважає Кавано висококваліфікованим юристом. Але тут же додала: «Я рада, що доктор Форд змогла висловитися». І відмовилася відповідати на питання, чи вірить вона в те, що розповіла професор о Кавано. Після цього прес-конференція була завершена.