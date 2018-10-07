Прокурора-хабарника з ГПУ оголосили про підозру

Прокурора ГПУ, який був затриманий при отриманні хабара в 15 тис. доларів, повідомили про підозру.

Про це 6 жовтня повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро.

За даними НАБУ, чиновник підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК “Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою”.

За даними слідства, підозрюваний – старший прокурор групи прокурорів в одному з кримінальних проваджень, прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ.

“Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, пов’язаного з триманням під вартою з альтернативою застави”, – повідомили в НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний вимагав 20 тис. доларів за укладення угоди про визнання вини з двома особами, підозрюваними у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 307 КК України, на умовах призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням з іспитовим строком.

“У разі відмови від “пропозиції” чиновник “погрожував підозрюваним покарання у вигляді позбавлення волі на строк 11-12 років”, – зазначили в антикорупційного бюро.