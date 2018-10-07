Вибух автоцистерни в Конго: загинули не менше 50 осіб

Більше 100 людей отримали поранення.

У Демократичній Республіці Конго автоцистерна з пальним зіткнулася з іншою вантажівкою і вибухнула, в результаті чого загинули щонайменше 50 осіб.

Ще понад 100 людей отримали сильні опіки.

Аварія сталася вранці в селі Мбуба, недалеко від міста Кисанту (приблизно в 200 кілометрах на північний захід від столиці країни Кіншаси).

Люди загинули, оскільки побігли до вантажівок після зіткнення і намагалися запобігти витоку палива. Вогонь швидко розповсюдився на сусідні будинки.

У даний момент влада країни почала розслідування інциденту.

Відомо, що водій автоцистерни зник, в той час як водій іншого транспортного засобу загинув на місці пригоди.

У даний момент вдалося встановити особи 20 загиблих. Процес ідентифікації ускладнюється тим, що тіла сильно обвуглені.

Варто відзначити, що смертельні дорожньо-транспортні пригоди поширені в Конго, де дороги і транспортна інфраструктура знаходяться в дуже поганому стані.