В Іспанії зажадали відставки глави уряду

У протестній акції взяли участь близько 3000 чоловік.

На вулиці іспанської столиці Мадрида вийшли близько трьох тисяч ультраправих маргіналів, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Педро Санчеса, якого вважають «сепаратистом» за його готовність зустрітися з керівництвом Каталонії.

Зібравшись перед будівлею парламенту Іспанії, демонстранти вигукували гасла проти прем’єр-міністра і називали його «сепаратистом».

Учасники акції протесту тримали нинішній іспанський прапор або прапор часів диктатури генерала Франсиско Франко.

Відзначається, що жоден член значущих політичних партій у мітингу участі не брав.

Нагадаємо, раніше Мадрид попередив Барселону, що не погодиться на жодні ультиматуми про незалежність Каталонії.

«Ми не приймаємо ультиматуми. Самоврядування – так, але незалежність – ні», – заявила прес-секретар іспанського уряду Ізабел Села.

Вона додала, що Мадрид зосередився на широкому діалозі для вирішення розбіжностей з Каталонією.