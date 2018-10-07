Президент Інтерполу затриманий за звинуваченням у корупції

Чоловіка заарештували на території Китаю.

Влада КНР підозрюють президента Інтерполу Мен Хунвэя в корупції. За даними джерел, китайські правоохоронці підозрюють Мен Хунвэя в незаконному сприяння при отриманні урядових контрактів однієї з компаній, що працює у сфері кібербезпеки.

Раніше Інтерпол направив китайським владі офіційний запит з вимогою повідомити всі наявні дані про місцезнаходження президента організації Мен Хунвэя.

У заяві організації йдеться, що “агентство очікує офіційної відповіді від влади КНР щодо стану президента”. Аналогічний запит направило офіційного Пекіну і МВС Франції.

Французька поліція взяла під охорону сім’ю зниклого президента Інтерполу, так як їм почали надходити погрози.

Нагадаємо, що 64-річний Мен Хунвэй відправився з Франції у відпустку в Китай 29 вересня. Після цього він перестав виходити на зв’язок. Пізніше South China Morning Post написала, що Мена Хунвэя відвезли на допит відразу по прильоту на батьківщину, в Китаї він знаходиться під слідством. Офіційної інформації про те, де знаходиться голова Інтерполу, і в чому його звинувачують, немає.

Мен Хунвэй був призначений президентом Інтерполу в 2016 році. До цього обіймав посади голови Берегової охорони КНР і заступник міністра громадської безпеки.

Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол об’єднує правоохоронців з різних країн для боротьби з організованою злочинністю, торгівлею наркотиками, тероризмом і фальшивомонетниками. В даний час в неї входять 192 держави. Штаб-квартира Інтерполу знаходиться у французькому Ліоні.