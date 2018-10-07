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Найбільший рибний ринок світу закрили, щоб побудувати парковку

07.10.2018

Крупнейший рыбный рынок мира закрыли, чтобы построить парковку Ринок пропрацював в Токіо більше 80 років.

У Токіо закрили найбільший в світі ринок морепродуктів і риби “Цукідзі”. Легендарний базар пропрацював в японській столиці 83 роки.

Він був змушений поступитися місцем заради Олімпіади 2020 року. Міська влада планує звести замість ринку величезну парковку. В кінці вересня ринок закрився для туристів, а тепер там відбулися останні торги для оптовиків.

Багато хто з торговців, а їх на ринку працювало кілька тисяч, переїздом незадоволені. До нового базару буде важче добиратися, до того ж він відкриється на місці, де раніше знаходилася газова компанія.

Два роки тому інспекція виявила там забруднення грунту токсичними хімікатами.

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