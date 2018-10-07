ЗМІ зловили Тимошенко на таємних переговорах з Пінчуком

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко обіцяє боротися з олігархами напередодні кожних президентських виборів. Сповідує Тимошенко ту ж філософію, про яку так гаряче розповідає на камери, вирішили розібратися «Схеми».

24 вересня в Києві знімальна група «Схем» помітила автомобіль «Мерседес» лідера «Батьківщини»: автомобіль чекав біля під’їзду у закритий двір елітного будинку на Софіївській площі. Практично відразу за кортежем кандидата в президенти виїхало ще кілька машин. За інформацією журналістів, це були автомобілі, які раніше зустрічали з літака з бортовим номером Е-LEO «Гольфстрім» G650 сім’ю українського олігарха Віктора Пінчука.

18 квітня знімальна група в тому ж Рильському провулку знову зафіксувала «Мерседес» Юлії Тимошенко, який так само чекав біля арки. Згодом з неї виїхав «Мерседес», яким користується Тимошенко. За десять хвилин з цієї арки виїхав автомобіль, яким користується олігарх Пінчук.

Журналісти запитали у Юлії Тимошенко про зустрічі з Віктором Пінчуком, але так і не отримали відповідь.

Також Тимошенко відмовилася відповідати, чи вважає вона Віктора Пінчука олігархом, але в теж час вона визнала, що зустрічалася з олігархом.

За її словами, вони обговорювали підготовку до форуму YES, але точна кількість зустрічей вона відмовилася назвати. Журналісти відзначають, що перша зустріч з Пінчуком була зафіксована за п’ять місяців до форуму, а друга — через тиждень після.