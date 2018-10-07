“Величезна зграя”: Полякова гнівно звернулася до нардепів

Українська популярна співачка Ольга Полякова, яка не соромиться критикувати представників влади, у тому числі і мера Києва Віталія Кличка, емоційно висловилася про народних депутатів.

Гнівне відео артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram, приєднавшись таким чином до флешмобу Володимира Зеленського #ідітьус**ку. Зазначимо, що підставою для цього послужив неприємний інцидент з народним депутатом Олегом Барна, коли той в нецензурній формі відповів журналісту в стінах Верховної Ради.

“Тільки що побачила відео, де народний депутат, обранець народу посилає на три літери журналіста. Чуєте, ви, слуги народу, а ви не здуріли там все, а? Ви взагалі за чиї гроші там высседаете? Хлебаете з корита? Ви взагалі розумієте, навіщо ви там знаходитесь? Або ви думаєте, що ви туди прийшли, щоб красти гроші з бюджету, бути недоторканними? Так от, зберіться всі у величезну зграю, якою ви і є, і ідіть у з***ку!” – говорить у відео Полякова.