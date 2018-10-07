Повінь – зміна системи

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У Чечні починаються заворушки: Путін, тремти!

07.10.2018

В Чечне начинаются заворушки: Путин, трепещи!

Останнім часом в Мережі з’явився цілий набір статей про РФ, мовляв – там все не так погано, як про це звикли писати. Справді, там накопичені серйозні запаси золотого резерву, а ціни на нафту і газ тримаються хоч і не рекордний, але на цілком прийнятному рівні. Принаймні, на початку свого президентства Путін навіть мріяти не міг про нинішньому рівні цін.

Всередині Московія начебто теж виглядає якщо не монолітом, то рівним і спокійним простором. Опозиція викоренена як така, будь-які протести – ліквідуються швидко і без проблем. Іноді навіть складається враження, що ці протести штучно генеруються, щоб подивитися – хто вийде і підчистити тих, хто подає ознаки лідера, так і просто для того, щоб випустити пар з щільно закритою кришкою вигрібної ями.

Мало того, “стабільність” забезпечується величезною і добре відгодованої армій карального апарату, починаючи від поліції і нацгвардії до судів та пенітенціарної системи. Преса і церква заколисує і так безглузде населення, знижуючи градус невдоволення владою. Загалом, складається враження, що в цій глибокій ямі нічого не може відбутися в принципі, але от прямо зараз пролунав звук, подібний до того, як це було перед падінням дерева, або, якщо завгодно, дзвіночок, передвіщає швидкі і потужні події.

Справа в тому, що всі зовнішні спостерігачі, і ми – в тому числі, поставили хрест на тому, що РФ може прокинутися суспільна самосвідомість і населення раптом усвідомлює, що воно породило в особі Путіна і тієї огидної зграї покидьків, які здійснюють зараз всі владні повноваження. Апріорі ми уявляємо, що маси повинні прокинутися, включити мозок і почати діяти, а вже з їх середовища – висуватимуться нові і несподівані лідери. Так думаємо ми, і так думають у Кремлі, тому вони і проводять превентивні зачистки за цими напрямками.

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Але фокус у тому, що все може статися зовсім за іншим сценарієм, і зараз це стало очевидно. Справа в тому, що структура Московії вже давно стала сукупністю удільних князівств, куди призначаються князьки на годування. Це робиться в рамках відомого феодального принципу “васал-суверен”. Князь годується зі свого уділу і натомість – демонструє вірність господарю. Ось тільки господар і його опричники висмоктують вже настільки сильно і чисто, що годування стає все менш прибутковим і вигідним, і тому, князі вже серйозно взялися за переділ своїх уділів. Поки реально готові до таких переділів небагато, але важливо інше – вже самі князі і населення їх доль в принципі готове розпочати “віджим” чогось корисного у своїх сусідів.

Саме це сталося на кордоні Чечні та Інгушетії. Кадирову захотілося прирізати шматок території Інгушетії, на якій знаходиться родовище нафти, а нафта Кадиров видобуває і продає самостійно, без особливих формальностей. Таких преференцій не має ніхто, а тому інгушське родовище чітко йде в кишеню Кадирову. Зрозуміло, що відкрито грабувати сусіда, в плані віджиму території – не комільфо, і Кадиров домовився про зміну кордону з ингушским князем Евкуровым, але населення не тільки має свої види на родовище, але і не хоче віддавати свою землю в принципі. Конфлікт вибухнув просто через жадібності, без політики або чогось ще. І коли ситуація закрутилася в підвищеному темпі, то виявилося, що Євкуров не може взяти ситуацію під контроль, а інгуші стали збиратися топами у десятки тисяч людей, щоб висловити своє тверде “фе”. У свою чергу, Кадиров заявив, що готовий застосувати військову силу, якої у нього достатньо для того, щоб утвердитися на шматку інгушської землі. Інгуші пообіцяли відповісти.

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При цьому ніхто не плювався на Путіна або його грабіжницький курс. Справа вже дійшла до того, що сусідні регіони вже внутрішньо готові до війни один з одним. Причому, вони готові воювати не за європейський вибір або якісь віртуальні цінності, а просто, щоб віджати щось цінне, бо верховна влада витискає всі щодня. Це вже стало нормою, яка починає діяти вже без згоди її творців.

Так що дерево дало перший, конкретний тріск, а далі процес може піти за власним внутрішнім правилам, до яких ні Путін, ні його силові структури просто не готувалися.

Аnti-colorados

 

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