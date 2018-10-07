У Чечні починаються заворушки: Путін, тремти!

Останнім часом в Мережі з’явився цілий набір статей про РФ, мовляв – там все не так погано, як про це звикли писати. Справді, там накопичені серйозні запаси золотого резерву, а ціни на нафту і газ тримаються хоч і не рекордний, але на цілком прийнятному рівні. Принаймні, на початку свого президентства Путін навіть мріяти не міг про нинішньому рівні цін.

Всередині Московія начебто теж виглядає якщо не монолітом, то рівним і спокійним простором. Опозиція викоренена як така, будь-які протести – ліквідуються швидко і без проблем. Іноді навіть складається враження, що ці протести штучно генеруються, щоб подивитися – хто вийде і підчистити тих, хто подає ознаки лідера, так і просто для того, щоб випустити пар з щільно закритою кришкою вигрібної ями.

Мало того, “стабільність” забезпечується величезною і добре відгодованої армій карального апарату, починаючи від поліції і нацгвардії до судів та пенітенціарної системи. Преса і церква заколисує і так безглузде населення, знижуючи градус невдоволення владою. Загалом, складається враження, що в цій глибокій ямі нічого не може відбутися в принципі, але от прямо зараз пролунав звук, подібний до того, як це було перед падінням дерева, або, якщо завгодно, дзвіночок, передвіщає швидкі і потужні події.

Справа в тому, що всі зовнішні спостерігачі, і ми – в тому числі, поставили хрест на тому, що РФ може прокинутися суспільна самосвідомість і населення раптом усвідомлює, що воно породило в особі Путіна і тієї огидної зграї покидьків, які здійснюють зараз всі владні повноваження. Апріорі ми уявляємо, що маси повинні прокинутися, включити мозок і почати діяти, а вже з їх середовища – висуватимуться нові і несподівані лідери. Так думаємо ми, і так думають у Кремлі, тому вони і проводять превентивні зачистки за цими напрямками.

Але фокус у тому, що все може статися зовсім за іншим сценарієм, і зараз це стало очевидно. Справа в тому, що структура Московії вже давно стала сукупністю удільних князівств, куди призначаються князьки на годування. Це робиться в рамках відомого феодального принципу “васал-суверен”. Князь годується зі свого уділу і натомість – демонструє вірність господарю. Ось тільки господар і його опричники висмоктують вже настільки сильно і чисто, що годування стає все менш прибутковим і вигідним, і тому, князі вже серйозно взялися за переділ своїх уділів. Поки реально готові до таких переділів небагато, але важливо інше – вже самі князі і населення їх доль в принципі готове розпочати “віджим” чогось корисного у своїх сусідів.

Саме це сталося на кордоні Чечні та Інгушетії. Кадирову захотілося прирізати шматок території Інгушетії, на якій знаходиться родовище нафти, а нафта Кадиров видобуває і продає самостійно, без особливих формальностей. Таких преференцій не має ніхто, а тому інгушське родовище чітко йде в кишеню Кадирову. Зрозуміло, що відкрито грабувати сусіда, в плані віджиму території – не комільфо, і Кадиров домовився про зміну кордону з ингушским князем Евкуровым, але населення не тільки має свої види на родовище, але і не хоче віддавати свою землю в принципі. Конфлікт вибухнув просто через жадібності, без політики або чогось ще. І коли ситуація закрутилася в підвищеному темпі, то виявилося, що Євкуров не може взяти ситуацію під контроль, а інгуші стали збиратися топами у десятки тисяч людей, щоб висловити своє тверде “фе”. У свою чергу, Кадиров заявив, що готовий застосувати військову силу, якої у нього достатньо для того, щоб утвердитися на шматку інгушської землі. Інгуші пообіцяли відповісти.

При цьому ніхто не плювався на Путіна або його грабіжницький курс. Справа вже дійшла до того, що сусідні регіони вже внутрішньо готові до війни один з одним. Причому, вони готові воювати не за європейський вибір або якісь віртуальні цінності, а просто, щоб віджати щось цінне, бо верховна влада витискає всі щодня. Це вже стало нормою, яка починає діяти вже без згоди її творців.

Так що дерево дало перший, конкретний тріск, а далі процес може піти за власним внутрішнім правилам, до яких ні Путін, ні його силові структури просто не готувалися.

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