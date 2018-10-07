На акції протесту в США затримали 164 людини

Вимогою пікетувальників була відміна призначення судді Кавано.

Поліція у Вашингтоні (США) затримала 164 особи, які брали участь в акціях проти призначення Бретта Кавано на посаду Верховного судді.

Повідомляється, що активістів затримували як до голосування в Сенаті США, так і під час нього. Їм пред’явили звинувачення в створенні перешкод голосування. Видання зазначає, що згодом їх відпустили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенатори США затвердили суддю Бретта Кавано на посаду у Верховний суд. Президент Дональд Трамп також висловився з нагоди призначення Кавано, похваливши сенаторів.

Зазначимо, Кавано є кандидатом на посаду судді від президента США Дональда Трампа. Тепер Кавано зможе обіймати посаду судді у Верховному суді США довічно, ніхто не має права його звільнити. Він зможе залишити посаду лише в разі власного бажання.